موضة السبعينات تظهر في جديد «Fendi» لربيع 2020

قدمت دار «Fendi» مجموعتها لربيع 2020 خلال عروض أسبوع الموضة في ميلانو.

وجاءت المجموعة مستوحاة من حقبة السبعينات وملابس رحلات السفاري.

طغت أقمشة الكروشيه، والفرو، ورسمات الورود الكبيرة، على بعض الفساتين والتنانير والسترات. كما سيطرت الألوان الترابية مثل اللون البني والبيج بجميع تدرجاتهما على معظم لوكات المجموعة.

وجاء استخدام الفرو بطريقة مبتكرة في الفساتين، كما ظهرت بعض التصاميم التي تميزت بمزج نوعين مختلفين من القماش مثل الجينز والصوف. سيطر الكروشيه أيضا على التصاميم بألوان البيج والبني بكل تدرجاته. الخصر العالي كان له الحيز الأكبر سواء مع التنانير أو السراويل القصيرة.

شاهدي معنا بعض الصور والفيديو لتستوحي منه ما يناسب إطلالتك.