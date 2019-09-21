مفاجأة مثيرة بعرض «فرساتشي» في ميلانو

جنيفر لوبيز ضيفة شرف على عرض «فرساتشي» في ميلانو (الإنترنت)

شهد اليوم الرابع من أسبوع ميلانو للموضة في إيطاليا، مفاجأة مثيرة، بمرور جنيفر لوبيز على منصة العرض في ختام مجموعة دار فرساتشي للأزياء، الجمعة.

وبقيت هذه المشاركة سرا حتى نهاية العرض، مما زاد من عنصر المفاجأة، لكل محبي النجمة العالمية، حسب «فرانس برس».

وتمايلت جنيفر لوبيز على المنصة، بينما وقف الحضور في أجواء حماسية عند مرورها مرتدية تصميما شبيها جدا بفستان «جانغل دريس» المصنوع من قماش الحرير الأخضر، الذي ارتدته العام 2000 في حفل توزيع جوائز «غرامي» الموسيقية. واشتهر الفستان بسبب تقويرته الجريئة جدا التي تصل إلى أسفل البطن.

لكن مؤشرات كثيرة إلى المغنية والممثلة (50 عاما) تخللت العرض، الذي اعتمدت فيه أغاني النجمة الأميركية. وحملت معاطف وقمصان وأكسسوارات زخرفات تذكر بفستان «جانغل دريس» الشهير.

وعمت العرض أجواء احتفالية وارتدت العارضات، ومن بينهن جيجي وبيلا حديد وكايا غربر، ملابس تذكر بمطلع الألفية من فساتين قصيرة سوداء وأكسسوارات ذهبية. وورد اسم جاني فرساتشي مؤسس الدار وشقيق دوناتيلا المصممة الحالية للماركة، الذي اغتيل في يوليو 1997 على قميص قطني.