اعتني بجمالك على الطريقة المغربية

تعرف بلاد المغرب بعناية سيداتها بجمالهن وحرصهن على استخدام مكونات طبيعية للحفاظ على نضارة بشراتهن وترطيبها.

لذلك سوف نقدم إليك اليوم خلطة طبيعية تعنى بجمالك وتعمل على توحيد لون بشرتك، شاهديها معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «سيدتي».

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون:

- يتمتع الليمون بقدرة على تنظيف البشرة وتقشيرها، مما يسهم في تفتيح الوجه وإزالة البقع والتصبغات.

أربع ملاعق كبيرة من الطحينة:

- هذا المكون يعالج اسمرار البشرة، البقع الداكنة وتصبغات الجلد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب:

- يعمل الحليب كمقشر للبشرة، إذ يحتوي على حمض اللبنيك وهو شكل من أشكال حمض ألفا هيدروكسي الذي يزيل الجلد الميت. الحليب يبيض الوجه ويجعله متوهجا خاليا من أي شائبة.

ملعقة صغيرة من العسل:

- يبيض العسل البشرة بشكل طبيعي وآمن، كما أنه يحتوي الكثير من الفيتامينات والمواد المعدنية المهمة لتغذية البشرة.

ملعقة كبيرة من المياه.