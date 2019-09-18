اعتني بجمالك على الطريقة المغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 02:24 مساء

تعرف بلاد المغرب بعناية سيداتها بجمالهن وحرصهن على استخدام مكونات طبيعية للحفاظ على نضارة بشراتهن وترطيبها.

لذلك سوف نقدم إليك اليوم خلطة طبيعية تعنى بجمالك وتعمل على توحيد لون بشرتك، شاهديها معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «سيدتي».

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون:
- يتمتع الليمون بقدرة على تنظيف البشرة وتقشيرها، مما يسهم في تفتيح الوجه وإزالة البقع والتصبغات.

أربع ملاعق كبيرة من الطحينة:
- هذا المكون يعالج اسمرار البشرة، البقع الداكنة وتصبغات الجلد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب:
- يعمل الحليب كمقشر للبشرة، إذ يحتوي على حمض اللبنيك وهو شكل من أشكال حمض ألفا هيدروكسي الذي يزيل الجلد الميت. الحليب يبيض الوجه ويجعله متوهجا خاليا من أي شائبة.

ملعقة صغيرة من العسل:
- يبيض العسل البشرة بشكل طبيعي وآمن، كما أنه يحتوي الكثير من الفيتامينات والمواد المعدنية المهمة لتغذية البشرة.
ملعقة كبيرة من المياه.

طريقة التحضير والتطبيق:
- امزجي كل المكونات معا حتى تحصلي على مزيج متماسك، كما بإمكانك إضافة القليل من الحليب إذا شعرت أن الخليط سميك للغاية. في حال، لاحظت أن المزيج كان سائلا، أضيفي حينها القليل من الطحينة حتى يتجانس من جديد.
- طبقي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالمياه الباردة. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين بعد فترة أن وجهك أصبح أكثر بياضا.
 

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