فيكتوريا بيكهام تكشف عن سر نقاء بشرتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 12:35 مساء
فيكتوريا بيكهام تكشف عن سر نقاء بشرتها (ارشيفية:انترنت)

كشفت فيكتوريا بيكهام أن سر بشرتها النقية يكمن في تناول أربع حبات من الأفوكادو بشكل يومي.

ولكن على الرغم من أن الأفوكادو فاكهة مليئة بالفوائد الغذائية، فقد حذر خبراء التغذية، من أن اتباع الحمية التي تلتزم بها فيكتوريا بيكهام لا يقدم تنوعًا غذائيًا كافيًا للجسم، وفقا لموقع «24».

وكشفت فيكتوريا (45 عامًا) عن نظامها الغذائي وهو أقرب إلي «الكيتو دايت» في مقابلة الإثنين، لكنها لم تكشف عن باقي محتوى هذا النظام الغذائي، وما هي الطريقة التي تتناول بها حبات الأفوكادو.

وتعتبر الأفوكادو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف والدهون غير المشبعة الأحادية الصحية، وهي واحدة من الثمار القليلة التي تحتوي على نسبة منخفضة للغاية من السكريات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال المعالج الغذائي جاكي لينش، إن تناول الأفوكادو مفيد على الأغلب للبشرة، فهي غنية بالدهون المفيدة بشكل عام للبشرة، كما أن هذه الفاكهة تعد مصدرًا غني بفيتامينات أي وسي التي تعد هامة لصحة الجلد.

ويقول المدافعون عن هذا النظام الغذائي إنه الأفضل للحفاظ على الوزن، لأن الدهون تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، لكن لينش يعتبر أن تناول الكثير من الأفوكادو لا يروج لرسالة صحية عن اتباع نظام غذائي متوازن من الناحية الغذائية.

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