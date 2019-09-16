فساتين النجمات في مهرجان الفضائيات.. أيهم أجمل؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 01:34 مساء

خطفت فساتين النجمات الأنظار في حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة.

جاءت فساتين النجمات في مهرجان الفضائيات العربية جاءت متنوعة التصاميم، إلا أنها رغم ذلك نجد أن موديل الـ One Shoulder سيطر بشدة على الإطلالات.

فنجد على سبيل المثال الفنانة أنغام اختارت فستاناً قصيراً بموديل One Shoulder، وكذلك الفنانة انجي المقدم اختارت نفس هذا الستايل ولكن مع ارتداء فستان طويل، وأيضاً الفنانة منة فضالي اختارت موديل الكتف الواحد والفنانة دنيا سمير غانم التي اختارت اللون الأزرق بذات موديل الكتف الواحد لتتألق به.

بينما اختارت كلاً من الفنانتين انجي وجدان وسهيلة بن لشهب إطلالة بستايل Off Shoulder.

كما سرقت الفنانة نادين نجيم الأضواء بإطلالتها التي حملت توقيع المصمم العالمي زهير مراد، ولا يمكن أن تجاهل ظهور الفنانة حنان مطاوع المميز الذي يعد الأول بعد ولادة ابنتها، فاختارت موديلاً واسعاً من اللون الفضي كشف عن أحد كتفيها.

لم تقتصر إطلالات النجمات فقط على الفساتين، فنجد أن الفنانة المغربية دنيا بطمة أطلت بقفطان مغربي مطرز من اللون الأخضر.

شاهدي معنا بعض الاطلالت لتستوحي منها الانسب اليكي لتظهري دائما كالنجمات.
 

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