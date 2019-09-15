طريقة عمل فقاعات الاستحمام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 02:18 مساء

نحن نقضي يومًا طويلًا سواء في العمل أو القيام ببعض الأغراض المنزلية، وننتظر لحظة انتهاء اليوم بكل متطلباته لننعم بقليل من الهدوء والاسترخاء.

ولا يوجد أفضل من حمام الفقاعات الدافئ في نهاية اليوم، يخلصنا من كل التوتر والضغط العصبي الذي تعرضنا له، حسب «فستاني».

إليك طريقة عمل فقاعات الاستحمام المرطبة بالمنزل دون الحاجة لشرائها وإنفاق أموال كثيرة.

المكونات:
٢/١ كوب زيت لوز حلو.
٤/١ كوب عسل نحل.
٢/١ كوب صابون جسم سائل.
١ ملعقة كبيرة فانيليا.

الطريقة:
اخلطي المكونات السابقة معًا.
بعد خلط المكونات، ضعيها في زجاجة مناسبة واغلقيها بإحكام.
احفظي زجاجة فقاعات الاستحمام المرطبة في الثلاجة واستخدميها عند الحاجة.
ويمكنكِ تركها خارجًا في درجة حرارة مناسبة.

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