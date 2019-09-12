ريهانا تخطف الأضواء في أسبوع نيويورك للموضة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 11:13 صباحا
عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد لدى وصولها مكان عرض الأزياء (أ ف ب)

انتهزت المغنية والمصممة ريهانا فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، الثلاثاء، لتقدم عرضا لمجموعتها للملابس الداخلية خطف الأضواء.

وعبرت نجمة الغناء -وأصلها من باربادوس- عن شهيتها لخوض غمار عالم الموضة وعن حسها التجاري من خلال إطلاق ماركة «فينتي» التابعة لمجموعة «إل في إم إتش» في وقت سابق من السنة الحالية، وفق «فرانس برس».

لكنها حرصت على الاستمرار في مجموعتها للملابس الداخلية المستقلة «سافيدج»، التي نظمت أول عرض لها العام الماضي على هامش أسبوع نيويورك للموضة.

ويبدو أن ريهانا أرادت أن تترك بصمتها بعد أسابيع قليلة من إلغاء عرض «فيكتورياز سيكريت» الشهير، فنظمت عرضا كبيرا صورته منصة «أمازون» الذي ستبثه حصرا في 20 سبتمبر.

واختارت ريهانا مسارا مختلفا عن ماركة «فيكتورياز سيكريت»، التي غالبا ما تنتقد بسبب تمسكها بالعارضات النحيلات وببعض الجمود.

على العكس، اختارت ماركة «سافيدج» عارضات مكتنزات والهيب هوب والمشيات النشطة، لتنعش هذا القطاع، إلى حد باتت تطرح نفسها مرجعا للملابس الداخلية حاليا، مع أنها لم تر النور إلا قبل أشهر قليلة.

واختارت ريهانا مشاهد استعراضية هزلية مثيرة وحفلة غنائية مستعينة بفرقة الراب «ميغوس»، والمغنية هالسي بين فنانين آخرين، فضلا عن عارضات الأزياء الشهيرات جيجي وبيلا حديد وكارا ديلافين. التغطية الإعلامية كانت منصبة على عرض ريهانا أكثر من بقية عروض أسبوع نيويورك للموضة.

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