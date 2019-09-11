بالفيديو.. جديد «كارولينا هيريرا» في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 03:11 مساء

نقدم إليك جديد دار أزياء كارولينا هيريرا، الذي قدمته في أسبوع الموضة بنيويورك، والذي جاء إضفاء للطابع الرسمي على اللون والنقشات والنشاط والبهجة، مثل رموز العلامة التجارية.

استوحى ويس غوردون تصميماته من أزهار السوبر في كاليفورنيا، وهو أمر نادر الحدوث عندما تفرط الأزهار البرية في إنتاج البذور خلال سنة الجفاف، ثم تنبت بشكل طبيعي في الموسم التالي.

جاءت تشكيلة الأزياء مليئة بمجموعة من الأنماط ونقشات البولكا المنقطة بألوان مختلفة والخطوط مع الزهور الخيالية الأساسية التي تبدو جميلة، وكذلك تطريزات الأزهار ثلاثية الأبعاد الخاصة به.

امتلأ العرض بكثير من القمصان البيضاء والعباءات من توقيع السيدة هيريرا نفسها، والأحزمة الضخمة والفساتين الحمراء الجميلة، مع إضافة نسيج مخملي موضوع على قماش رقيق عائم.

وظهرت أيضا موضة الأكمام المنتفخة المميزة، التي سنشاهد رجوعها مرة أخرى هذا الموسم.

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

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