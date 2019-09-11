الملح لمنع تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 12:11 مساء

الملح من التوابل التي لها فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر نقدم إليكِ اليوم طريقة استخدامه للعناية بشعرك ومنع تساقطه فيعزز الملح من عملية تكثيف الشعر ويساعد على منحه حجما أكبر، ويمكن ذلك بطريقة بسيطة، وهي بإضافة القليل من الملح إلى الشامبو الخاص بك مع تدليك فروة الرأس، ثم غسل الشعر بالماء البارد.

كما تساعد المعادن المتوفرة في ملح البحر مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الزنك والكبريت على منح الشعر ملمساً أفضل وكذلك حجم وقوة إضافية.

كما أنه، يلعب دوراً مهماً في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر.

وإليكِ طريقتان لاستخدامه لمنع تساقط الشعر وتقويته تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

الطريقة الأولى:
- قومي بمزج القليل من الملح مع الكفير أو ما يسمى بالفطر الهندي أو اللبن بحيث تكون الكميتان متعادلتين، ثم ابدئي بتطبيق الخليط على الجذور مع تدليك لطيف لفروة الرأس وتطبيقه أيضاً على الشعر، واتركيه 30 دقيقة ثم اغسلي شعركِ بالشامبو.

الطريقة الثانية:
- قومي بإذابة ملعقة من الملح مع واحدة من أنواع الزيوت التجميلية المناسبة للشعر مثل زيت الزيتون أو زيت الخروع على أن يكون الزيت ساخنا، ثم افركي فروة الرأس وجذور الشعر بالخليط لمدة 10 دقائق.
سيساعد هذا الخليط على تقوية الشعر ومحاربة تساقطه، كما سيقلل من قشرة الرأس، بالإضافة إلى أنه يمنح الشعر حجما إضافيا.

أمّا إذا كان شعرك جافا، فعليك عدم تطبيق هذه الوصفة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.
 

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