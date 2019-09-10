باريس هيلتون وياسمين صبري بنفس الإطلالة أيهما أفضل ؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 02:55 مساء

اعتمدت الممثلة المصرية ياسمين صبري والنجمة العالمية باريس هيلتون، الفستان نفسه من المصمّم الكويتي يوسف الجسمي، مما اثار التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت لافضل إطلالة بينهم.

فخلال حضورها أسبوع الموضة في نيويورك، أطلّت باريس هيلتون بالفستان الذي تميّز بلونه الأصفر، بالحبيبات البرّاقة وبالشق العالي.

لم تضيف هذه النجمة إلى إطلالتها أي قطعة مجوهرات، بل اكتفت بتنسيق الفستان مع حذاء ستيليتو باللون الأسود.

لجأت إلى تسريحة الشعر المموّج العريض، في حين أن مكياجها ارتكز على عيون السموكي وأحمر الشفاه البني- الحيادي.

وهذا الفستان من يوسف الجسمي سبق أن اعتمدته ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائيّ، في 21 سبتمبر 2018. على عكس باريس هيلتون، قامت ياسمين صبري بإضافة المجوهرات من الماس. كما نسّقت التصميم بصندال ناعم وتركت شعرها المموجّ منسدلاً على كتفيها، في حين أن مكياجها ارتكز على الآيشدو الأسود والروج الأحمر.

شاهدي معنا الاطلالتين واختاري بينهم.
 

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