صيحات مناكير خريف 2019

اقترب موعد فصل الخريف وحان وقت التغيير في الألوان التي اعتدتِ على اعتمادها في فصل الصيف، واليوم سنوافيكِ بأفضل صيحات وألوان مناكير خريف 2019.

لا تغادر درجات النيود صيحات الموضة مطلقا، سواء لفصل الخريف أو لغيره، اعتمدي درجاته الدافئة واستمتعي بإطلالة خلابة تليق بالصباح والمساء.

المناكير الأزرق لخريف 2019

- درجات الأزرق المختلفة من الألوان الهادئة والراكزة التي تليق بأجواء الخريف المتقلبة.

المناكير الذهبي البراق لخريف 2019

- اختاري الألوان الميتاليك المعدنية أو الجليتر البراقة من المناكير الذهبي، واحصلي على مناكير مثالي للحفلات والسهرات.

المناكير الوردي لخريف 2019

- بما أن اللون الوردي من أكثر الألوان أنوثة وجمالا، فلا تتخلي عنه في موسم الخريف، واعتمدي الدرجات المطفية أو المتوسطة بدلاً من الصارخة.

المناكير المشمشي لخريف 2019

- يعطي اللون المشمشي انطباعا بالحياة والجمال، كما أنه يرضي جميع الأذواق، فلا تترددي في اعتماده.

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