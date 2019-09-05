نصائح للاهتمام بفروة الرأس لشعر أكثر جمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 11:18 صباحا
فروة الرأس الصحية مفتاح جمال الشعر (ارشيفية:انترنت)

فروة الرأس الصحية هي مفتاح جمال الشعر، إذ تساعد على نموه وتمتعه بالقوة، وظهور أي خلل بها يقدم علامات مسبقة على مشاكل الشعر الصحية.

وقال مصفف الشعر الألماني، روبيرتو لارايا، إنه يمكن الاستدلال على اختلال فروة الرأس ببعض العلامات، مثل الحكة، والوخز، والقشرة، مضيفًا أن هذا الاختلال قد يتسبب في تقصف الشعر، وتساقطه، وفقدانه بريقه، وفقا لموقع «24».

وللعناية بفروة الرأس ينصح لارايا باستعمال المنتجات المخصصة للعناية بها، التى تحتوي على اليوريا، أو الزيوت أو حمض الساليسيليك، واستعمال الشامبو الخالي من السيليكون والمواد الحافظة والمواد العطرية.

كما يجب تجنب تكرار غسل الشعر أو غسله بماء ساخن جدا، وتقليص استخدام وسائل تصفيف الشعر، مثل مجفف الشعر، ومكواة التجعيد أو الفرد.

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