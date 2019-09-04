مريم أوزلي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 03:45 مساء

أشعلت النجمة التركية مريم أوزرلي صفحات التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال أجواء مهرجان فينيسيا السينمائي 2019 Venice International Film Festival في دورته الـ76 بإطلالتها الملكية الذهبية الخلابة التي تحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.

وتألقت مريم أوزرلي بفستان ذهبي ناعم من الشيفون المطرز، والذي جاء بدون أكمام وبصدر مكشوف لينسدل على ساقيها بتنورة واسعة بذيل ممتد، وتألقت معها بسورتيت ذهبية مع مجوهرات ذهبية فاخرة لتتحول لملكة بدون أي مجهود من جانبها، باستثناء مكياجها الذهبي الهادئ، خاصة وأنها قد قصت خصلات شعرها الذهبي منذ أسابيع قليلة لتحصل على لوك Pixie.

شاهدي معنا الفستان واستوحي منه اطلالتك لتكوني نجمة دوما.

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