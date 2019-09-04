قناع الجيلاتين للتخلص من الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 11:50 صباحا

تعاني الكثير من السيدات مشكلة الرؤوس السوداء، التي تظهر لعدة أسباب منها تجمع الدهون والافرازات تحت الجلد ومنها عدم ازالة المكياج جيدا، إضافة الي قلة شرب السوائل خاصة في فصل الصيف.

لذلك نقدم لك حلا منزليا طبيعيا يقضي على هذه المشكلة تماما مع الاستمرار على استخدامه وهو قناع الجيلاتين، تلك لمادة الهُلامية التي تحتوي على نسبة كولاجين هائلة لأنها مُستخرجة من عظام الحيوانات
تعرفي معنا على طريقة استخدامه للتخلص من هذه المشكلة واحرصي على تطبيقه وذلك وفقا لموقع «يوتيوب».

المكونات المطلوبة
جيلاتين
مياه ساخنة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من مطار معيتيقة .. سلامة يؤكد أن تقريرا حول قصف المطار سيحال إلى «الجنايات ...
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس