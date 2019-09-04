قناع الجيلاتين للتخلص من الرؤوس السوداء

تعاني الكثير من السيدات مشكلة الرؤوس السوداء، التي تظهر لعدة أسباب منها تجمع الدهون والافرازات تحت الجلد ومنها عدم ازالة المكياج جيدا، إضافة الي قلة شرب السوائل خاصة في فصل الصيف.

لذلك نقدم لك حلا منزليا طبيعيا يقضي على هذه المشكلة تماما مع الاستمرار على استخدامه وهو قناع الجيلاتين، تلك لمادة الهُلامية التي تحتوي على نسبة كولاجين هائلة لأنها مُستخرجة من عظام الحيوانات

تعرفي معنا على طريقة استخدامه للتخلص من هذه المشكلة واحرصي على تطبيقه وذلك وفقا لموقع «يوتيوب».