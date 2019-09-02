أخطاء تحوّل بشرتك العادية إلى دهنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 12:59 مساء

هل تعلمين أن نوعية البشرة قد تتغيّر مع الوقت؟ نعم ذلك يحدث في حال اقترفتِ مجموعة من الأخطاء اليومية التي تحول بشترك تماما.

والبشرة العادية أي غير الجافة وغير الدهنية، قد تصبح أكثر عرضة لإنتاج الزيوت مع الوقت لتتحوّل إلى دهنية نتيجة ممارسات خاطئة تجهلينها، حسب «جمالك».

غسل الوجه بكثرة
غسل الوجه بشكل متكرر في اليوم أي أكثر من مرتين، يحفّظ إنتاج الزيوت في الجلد. في حال اعتادت المسامات على تجديد الزيوت، فستصبح البشرة دهنيّة مع الوقت. لذلك، احرصي على أن لا تغسلي وجهكِ أكثر من مرتين في النهار.

الكريم المرطب
إذ كنتِ تعانين بشرة عادية غير جافة، هذا لا يعني أنه لا داعي لتطبيق الكريم المرطب. استعمال هذا المنتج يخفف من حديّة إنتاج الزيوت في البشرة. في حال غضيتِ النظر عن هذه الخطوة، ستنتج المسامات الزيت بهدق ترطيب الجلد بنفسها، الأمر الذي يحوّل البشرة إلى دهنية.

مكياج يحتوي على زيوت
صاحبة البشرة الدهنية ليست الوحيدة التي عليها أن تبحث عن منتجات مكياج خالية من الزيوت، بل كلّ أنواع البشرة بحاجة إلى تلك المستحضرات، خاصة البرايمر، كريم الأساس والكونسيلر.

مأكولات دهنية
إن المأكولات الدهنية والدسمة تحفّز الغدد الدهنية على إنتاج الدهون في مختلف أجزاء الجسم، بما فيها بشرة الوجه. لذلك احرصي على ان تتبعي نظام غذائي صحيّ كي تحافظي على نضارة بشرتكِ وتحميها من الزيوت الإضافية.

البشرة وعوامل التلوّث
في الآونة الأخيرة، حرصت الكثير من دور الجمال على تقديم منتجات واقية من عوامل التلوث. هي مهمّة جداً وتحمي الوجه من أن يصبح دهنيّ مع الوقت نتيجة تجمّع الأوساخ والبكتيريا فيها. حان الوقت لأن تستعملي هذه المستحضرات فوراً.

تنظيف أدوات المكياج
بحسب خبراء الجلد، أنتِ بحاجة إلى تنظيف فراشي المكياج وغيرها من الأدوات مرة في الأسبوع. إن لم تقومي بهذه الخطوة، إذاً ستعانين من حب الشباب، إنسداد المسامات وتجمّع البكتيريا في الخلايا الجلدية. كذلك، ستتحوّل بشرتكِ غلى جهنية كون رواسب المكياج المتبقية على الأدوات ستفرز الزيوت مع الوقت.

مكوّنات تقشير البشرة
استعمال مكوّنات حادة جداً عند تقشير البشرة مثل حمض الساليسيليك ومع الوقت، من شأنه أن يعزز إنتاج الزيوت في الوجه وبالتالي سيصبح دهني. لذلك، احرصي على أن تقشّري البشرة بشكل لطيف وعند الضرورة كي لا تلحقي الضرر بها.

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