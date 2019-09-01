خطوات العناية بالبشرة الدهنية

صاحبات البشرة الدهنية تعاني دوما من مشكلة إفراز نسبة كبيرة من الدهون، مما يجعلها ذات مظهر زيتي ولامع ويجعلها عرضة بشكل كبير للمشاكل المختلفة ومن أهمها الحبوب التي تفسد مظهرها بشكل كامل.

لذلك عليك الاهتمام بنظافة بشرتك اليومية، استخدمي الصابون أو الغسول المناسب لبشرتك الدهنية مرتين في اليوم، المرة الأولى عند الاستيقاظ من النوم والثانية قبل الذهاب إلى النوم.

وعليكِ تقشير بشرتك بشكل منتظم ودوري مرة واحدة في الأسبوع، فهذا سيساعدك على التخلص من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة على بشرتك.

كما عليكِ استخدام مستحضرات العناية بالبشرة المخصصة للبشرة الدهنية، وخصوصاً التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل، وحمض الغليكوليك، وحمض الساليسليك.

ومن أهم النقاط التي عليك تطبيقها واتباعها بشكل دوري هي استخدام المواد الطبيعية والخلطات المنزلية، التي تعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها وتخليصك من نسبة كبيرة من الدهون التي تفرز بشكل يومي، لذلك نقدم إليكِ بعض الأقنعة المنزلية لتتعرفي على طريقة تطبيقها وتداومي على استخدامها بشكل مستمر وذلك وفقا لموقع «بشرتك».

قناع زيت شجرة الشاي وزيت البندق

ملعقة زيت بندق

4 قطرة زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير والاستخدام

- اخلطي زيت شجرة الشاي مع زيت البندق. امسحي وجهك بالخليط بواسطة قطنة. بعد مرور 15 دقيقة اشطفيه بالماء البارد.

قناع الموز والعسل

ملعقة عسل

1/2 حبة موز

طريقة التحضير والاستخدام

- أضيفي العسل إلى الموز، وقلبي جيدا. افردي الماسك على بشرتك النظيفة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

الأفوكادو والشوفان

ملعقة أفوكادو مهروس

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة شوفان مطحون