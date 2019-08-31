البن وزيت الزيتون لشد الترهلات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 03:50 مساء

تعتبر مشكلة ترهّلات الجسم من المشكلات التي تواجه نسبة كبيرة من الأشخاص، وذلك نتيجة العديد من الأسباب مثل قلّة الحركة والمشي، والحمل والولادة عند النساء، وفقدان الوزن بشكل سريع، حيث تسبب هذه المشكلة القلق والانزعاج لصاحبها، فهي تشوّه مظهر الجسم الخارجي.

لذلك نقدم لكم خلطة البن وزيت الزيتون لشد الترهلات و التخلص منها بطريقة طبيعية تعرفوا على الطريقة والمكونات معنا وفقا لموقع «الموضوع».

المكوّنات وطريقة التطبيق:
أربع ملاعق صغيرة من القهوة المحطونة طحناً ناعماً. ربع كأس من زيت الزيتون النقي.

طريقة التطبيق:
وضع زيت الزيتون في وعاء واسع، وإضافة القهوة المطحونة، وخلط المكوّنات مع بعضها البعض جيداً، للتماسك التام. تطبيق الخليط الناتج على الجسم وخاصةً المناطق المصابة، مع التدليك بلطف ورفق باستخدام أطراف الأصابع، وتركه لمدّة لا تقلّ عن ربع ساعة تقريباً، حتى يجفّ تماماً. لفّ الجسم باستخدام ورق بلاستيكي الذي يتم استخدامه في المطابخ، وتركه لمدّة ساعة إضافية. شطف الجسم بالماء البارد والصابون جيّداً، ويمكن تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعياً، للحصول على أفضل النتائج.
 

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