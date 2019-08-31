البن وزيت الزيتون لشد الترهلات

تعتبر مشكلة ترهّلات الجسم من المشكلات التي تواجه نسبة كبيرة من الأشخاص، وذلك نتيجة العديد من الأسباب مثل قلّة الحركة والمشي، والحمل والولادة عند النساء، وفقدان الوزن بشكل سريع، حيث تسبب هذه المشكلة القلق والانزعاج لصاحبها، فهي تشوّه مظهر الجسم الخارجي.

لذلك نقدم لكم خلطة البن وزيت الزيتون لشد الترهلات و التخلص منها بطريقة طبيعية تعرفوا على الطريقة والمكونات معنا وفقا لموقع «الموضوع».

المكوّنات وطريقة التطبيق:

أربع ملاعق صغيرة من القهوة المحطونة طحناً ناعماً. ربع كأس من زيت الزيتون النقي.