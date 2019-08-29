5 فوائد تجميلية لمكعبات الثلج

تتميز مكعبات الثلج بامتلاكها للعديد من الفوائد الصحية والتجميلية، نقدم إليك اليوم خمس فوائد لها وفقا لصحيفة «تايمز أوف إنديا أونلاين»، وموقع «24».
1-معالجة انتفاخ العينين
يمكن لمكعبات الثلج أن تعالج الانتفاخات تحت العينين، ضعي مكعب الثلج في المنطقة المطلوبة واضغطي عليه بلطف لمدة 10- 15 دقيقة.
2- تقليص حجم البثور
تساعد مكعبات الثلج على تقليص حجم البثور والالتهابات الجلدية عبر تقييد الأوعية الدموية فيها، ضعي مكعب ثلج على مكان البثور لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء.
3-الحصول على بشرة نضرة
يساعد فرك الوجه بمكعبات الثلج في تحسين الدورة الدموية في البشرة، ضعي بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش قطنية ودلكي بشرة وجهك بها لبضع دقائق.
4-التقليل من احمرار البشرة
قد تؤدي بعض الالتهابات لاحمرار البشرة، لذا حاولي تدليك المناطق المصابة من بشرتك بمكعبات الثلج لعدة دقائق للتقليل من احمرار البشرة المفرط.
5-تهدئة حروق الشمس
تعد مكعبات الثلج إحدى أفضل الطرق لتهدئة حروق الشمس، ضعي بعض مكعبات الثلج على المنطقة المصابة لعدة دقائق، وكرري العملية من 3 إلى 5 مرات يوميًا.