الملح وخل التفاح لتقشير القدمين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 08:15 صباحا

تشقق القدمين من المشكلات التي تعاني منها كثير من السيدات وقد تلجأ إلى صالونات التجميل للتخلص منها لذلك نقدم لكِ طرق منزلية فعالة تخلصك من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع "جمالك".

الخل لتقشير القدمين
المكونات
1/2 كوب صودا خبز
كوب خل تفاح
2 لتر ماء

طريقة الاستخدام
- أضيفي صودا الخبز والخل إلى الماء. انقعي قدميكِ بالخليط لحوالي 30 دقيقة. جففي قدميكِ، وطبقي الكريم المرطب، ثم ارتدي الجوارب القطنية. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

الملح لتقشير القدمين
المكونات
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة ملح خشن
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم افركي قدميكِ بالخليط لحوالي 5 دقائق. اغسلي قدميكِ، ورطبيها بالكريم، ثم ارتدي الجوارب. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية»
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
إما حكومة جديدة أو انتخابات..يوم حاسم في المشهد السياسي الإيطالي
دولى
بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العمل ليلا يزيد خطـر الإصابة بالسرطان