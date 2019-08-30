الملح وخل التفاح لتقشير القدمين

تشقق القدمين من المشكلات التي تعاني منها كثير من السيدات وقد تلجأ إلى صالونات التجميل للتخلص منها لذلك نقدم لكِ طرق منزلية فعالة تخلصك من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع "جمالك".

الخل لتقشير القدمين

المكونات

1/2 كوب صودا خبز

كوب خل تفاح

2 لتر ماء

طريقة الاستخدام

- أضيفي صودا الخبز والخل إلى الماء. انقعي قدميكِ بالخليط لحوالي 30 دقيقة. جففي قدميكِ، وطبقي الكريم المرطب، ثم ارتدي الجوارب القطنية. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

الملح لتقشير القدمين

المكونات

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة ملح خشن

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عصير ليمون