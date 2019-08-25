تخلصي من خطوط العينين بهذه الطريقة

خطوط العينين تنذر بتقدم العمر فهي المنطقة الأولى التي تظهر بها التجاعيد، بسبب رقتها الشديدة، بالإضافة إلى كثرة تعرضها لأشعة الشمس والتغيرات الجينية التي تحدث للبشرة مع تقدم العمر، لذلك نقدم إليك بعض الخطوات السهلة التطبيق لحماية عينيك من التجاعيد وفقا لما جاء بمجلة «جمال».

تدليك البشرة

يمكنك تدليك البشرة المحيطة بالعين بشريحة أناناس وتركها لمدة 30 دقيقة، فالأناناس يحتوي على مادة «بروميلين» التي تساعد على شد البشرة والتخفيف من مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

الزيوت الطبيعية

يمكنك أيضا الاعتماد على بعض الزيوت الطبيعية لتقليل تجاعيد العين مثل: زيت الزيتون أو جوز الهند، من خلال وضعها على بشرة العين ليلا وتركها طوال الليل، فالمرطبات الموجودة في هذه الزيوت، ستعمل على تجديد خلايا البشرة وحمايتها من ظهور التجاعيد في المستقبل.

شرب المياه

أخيرا احرصي على شرب كمية وفيرة من الماء يوميا، لتوفير الترطيب اللازم للجسم ومن ثم تظل بشرتك بحالة صحية جيدة وخالية من التجاعيد.

كما يمكنك استخدام بعض الأقنعة المنزلية التي تعمل على شد هذه المنطقة وتخليصك من التجاعيد نهائيا تعرفي على بعضها معنا.

البرتقال و النشا

يساهم عصير البرتقال في العناية بالبشرة والتخلص من البثور والشوائب من عليها، من ضمنها التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة. ينصح بعصر ثمرة من البرتقال وإضافة ملعقة من النشاء الذي يعمل على شد البشرة أيضا، ثم اغمسي كرة من القطن بالخليط، وامسحي منطقة محيط العينين الحساسة بلطف. لنتيجة أفضل اتركيه طوال فترة الليل واغسلي وجهك في الصباح، اعتمدي على استخدام هذه الوصفة بشكل يومي وستلاحظين النتائج الفعالة لبشرة خالية من التجاعيد.