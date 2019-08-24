أخطاء عليك تجنبها عند تطبيق جل الأظافر

عدد كبير من السيدات يلجأن إلى تطبيق جل الاظافر كونها تدوم لوقت أطول وتمنح الأظافر جمال أكثر. في الواقع، للحصول على أظافر الجل يتمّ وضع 3 طبقات من طلاء الأظافر المختلفة، بدءً بالطلاء الأساسيّ الذي يحمي الظفر، ثمّ الطلاء الملوّن وأخيراً الملمّع، وتُعرض كلّ طبقة على حدة إلى الأشعّة ما فوق البنفسجيّة ولمدّة 3 دقائق.

لكن من جهة أخرى، هناك بعض الأخطاء التي ترتكبينها عند اللجوء إلى أظافر الجل قد تضر بأظافركِ، تضعفها وتجعلها هشة مع مرور الوقت تعرفي معنا على بعض هذه الاخطاء لتتجنبي حدوثها وذلك وفقا لموقع «جمالك».

تطبّقين أظافر الجل بشكل متتالي

- إن كنتِ من النساء اللواتي لا يتوقّفن عن اللجوء إلى أظافر الجل بشكل متتالي، فعليكِ التوقّف عن ذلك! لماذا؟ لأن أشعة الجل إن تم استخدامها بكثرة وبشكل مستمر من دون أي توقّف، سيؤدي ذلك إلى جفاف الأظافر وكسرها مع مرور الوقت. لذلك، احرصي على إراحة أظافركِ من الجل بين الحين والآخر.

تتركين أظافر الجل وقتاً طويلاً

- من المحبّذ ألّا تتركي أظافر الجل أكثر من أسبوعين إلى 3 اسابيع كحد أقصى، لتتجنّبي إتلاف أظافركِ وضمان عدم ضعفها. في الحقيقة، إن الجل يمنع وصول الرطوبة إلى الظفر، ممّا يؤدي إلى نمو البكتيريا.

تزيلين أظافر الجل بالطريقة الخاطئة

- من الأخطاء التي قد ترتكبينها هي إزالة أظافر الجل في المنزل بطريقة خاطئة، ممّا يلحق الضرر بالأظافر. لذلك من المفضّل التخلّص من هذا النوع من المناكير في صالون التجميل. لكن، إن لك يكن لديكِ الوقت الكافي للذهاب إلى خبيرة، هناك طريقتين سهلتين:

الطريقة الأولى

سائل مزيل طلاء الأظافر

10 كريات صغيرة من القطن

ورقة فويل

مبرد للأظافر

كأول خطوة، استخدمي قطنة واحدة، ضعي عليها القليل من مزيل المناكير ومرريها على أظافركِ لإزالة اللمعان أو يمكنكِ إزالة القشرة السطحية من المناكير من خلال المبرد. ثانياً، غمسي كريات القطن الـ10 في السائل المزيل وضعي واحدة على كل ظفر. من بعدها، لفي الأظافر بشكل منفصل، بقطعة صغيرة من ورق الفويل. انتظري لمدّة 15 دقيقة، لتتخلّصي من بعدها من مناكير الجل.

الطريقة الثانية

وعاءان من المطبخ، واحد كبير والآخر أصغر حجماً

سائل مزيل طلاء الأظافر

مياه

مبرد للأظافر

قطعة خشبية مخصصة لنتظيف الأظافر

- كل ما عليكِ فعله هو أن تملئي الوعاء الكبير بالماء الفاتر، ضعي فيه الوعاء الصغير واملئيه بمزيل طلاء الأظافر. أزيلي القشرة السطحية للمناكير من خلال مبرد الأظافر. من بعدها، انقعي يديكِ في الوعاء لمدّة 15 دقيقة. ستلاحظين أن المناكير الجل بدأت تتفكك وتقشر. استعيني بالقطعة الخشبية لإزالة القشرة بالكامل.

زيت الأظافر

- من المهم جداً أن تقومي بترطيب الأظافر وحولها لتمنعي جفافها، وإبقائها قوية لا تتكسّر. هذا المنتج مهم للغاية بعد إزالة اظافر الجل، خصوصاً أنكِ تستخدمين الأسيتون الذي يؤدي إلى جفاف الظفر.

