أضرار إهمــال تنظــيف فراشي التجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 11:05 صباحا
أضرار إهمــال تنظــيف فراشي التجميل (ارشيفية:انترنت)

ينصح خبراء التجميل بإجراء تنظيف روتيني لفراشي التجميل للأضرار التي يمكن أن تنجم عن تراكم المساحيق والمواد التجميلية فيها، ومن أهم الأسباب لغسل الفراشي وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا»:

1- الفراشي بيئة خصبة للجراثيم
عندما يتم إهمال تنظيف الفراشي لفترة طويلة، تصبح أرضًا خصبة للبكتريا والأوساخ من البيئة المحيطة بها، مما قد يؤدي لإصابة البشرة بالالتهابات والبثور.

2- فراشي التجميل المتسخة غير فعالة
عادة ما يتم استخدام فراشي التجميل لتحقيق مظهر خالٍ من العيوب، لذا فإن الفراشي المتسخة تجعل من الصعب تحقيق ذلك، فتراكم المكياج عليها سيؤثر سلبًا على اللون الذي ترغبين في وضعه. 

3- تراكم البكتريا يؤثر على جودة منتجات التجميل ...
إن أهملت تنظيف فراشي التجميل لفترة طويلة، فإن البكتريا والجراثيم التي تتراكم داخلها يمكن أن تنتقل لمنتج التجميل أثناء استخدامه، وبالتالي فإن هذه البكتريا تؤثر على فاعلية المنتج، وقد يؤدي لظهور الطفح الجلدي أو حب الشباب.

4- توفير المال
من المعروف بأن إهمال تنظيف فراشي التجميل يؤدي إلى فسادها وعدم فاعليتها، ويصبح من الضروري شراء فراشٍ جديدة، لذا فإن تنظيف الفراشي بشكل منتظم، يحافظ عليها لأطول فترة ممكنة.

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