حضري مرطب الشفاه بنفسك

تعاني كثير من السيدات مشكلة جفاف وتشققات الشفاه خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لاشعة الشمس، لذلك فأنتِ في حاجة لاستخدام بلسم الشفاه المرطب.

قدم لكِ طريقة تحضير بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية منزليا تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «حياتك».

مكونات

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند النقي.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

2 كبسولة من زيت فيتامين E.

القليل من العسل.

أي زيت عطري تفضلينه (يمكن الاستغناء عنه إن كنت تفضلين رائحة جوز الهند).