كل ما تريدين معرفته عن الفراكشنال ليزر

مع التطور التكنولوجي والطبي أصبح بإمكانكِ الآن التخلّص نهائيًّا من آثار البثور المزعجة والخطوط الرفيعة والندبات، وذلك بفضل تقنية الفراكشنال Fractional Laser الذي يعمل على علاج مشاكل البشرة وتجديدها لتصبح أكثر تماسكًا وشبابًا من دون آلام أو ترك آثار.

إليكِ كل ما تحتاجين معرفته عن الفراكشنال ليزر في السطور التالية وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ما هو الفركسيل ليزر أو الفراكشنال ليزر؟

- هو تجديد البشرة الجزئي بالليزر هو معالجة ثورية مصادق عليها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية الـFDA. يستهدف الندبات والحروق وآثار البثور على البشرة إضافة إلى التصبغات والتجاعيد وعلامات التقدم بالسن.

ببساطة، هي تقنية معتمدة لتجديد سطح البشرة من خلال تحفيز الجلد لإعادة بناء نفسه عن طريق الكولاجين. بالتالي يستبدل أنسجة البشرة التالفة بأنسجة صحية تعيد بشرتكِ سنوات إلى الوراء.

كيف يعمل الفراكشنال ليزر؟

- تعمل هذه التقنية بدقة لمعالجة مشاكل البشرة بشكل جزئي أي في منطقة محددة من الوجه أو الرقبة أو اليدين، من خلال تشكيل آلاف البقع الحرارية المجهرية أو ما يُعرف بالـMicro Thermal Zones على شكل أعمدة تخترق عمق البشرة لتسرّع من آلية الجسم في تجديد الكولاجين. بالتالي تعالج أجزاء محددة من البشرة. كذلك، يحفّز الفراكشنال ليزر عملية الشفاء الطبيعية التي تعمل من الداخل إلى الخارج لتحل أنسجة البشرة الصحية محل الأنسجة التالفة.

و ينقسم إلى نوعين: الأول غير مُقشر والثاني من النوع المُقشر وهو ثاني أوكسيد الكربون.

النوع الأول يناسب لمن هم دون الـ50 عاماً ويُستخدم لعلاج آثار حب الشباب الخفيفة أو المتوسطة، والتجاعيد البسيطة. أمّا ليزر ثاني أوكسيد الكربون فيعالج التجاعيد وآثار حب الشباب العميقة التي تركت آثاراً وندباً في الوجه. بالتالي يحتاج هذا النوع إلى عدد جلسات أكثر.

ما هي الخطوات التحضيرية؟

- لن تتمكني من إجراء هذا العلاج إذا كنتِ تعانين من التهابات أو جروح مفتوحة على البشرة.

- عليكِ التوقف عن استخدام المستحضرات التي تحتوي على الريتينويد Retinoids قبل أسبوع من العلاج.

- يتمّ تطهير الوجه ثم دهن مرهم مخدّر موضعي على منطقة المعالجة قبل 45 دقيقة.

- يستغرق العلاج من 20 إلى 30 دقيقة حسب الحالة.

ما الآثار الجانبية للعلاج بالفركسيل ليزر؟

- بعد مرور 24 ساعة من جلسة الفراكشنال ليزر ستعانين من احمرار البشرة وربما حكة وقشور الجلد. لذلك، من المهم جداً وضع كمّادات الماء الباردة وكريمات الوقاية من الشمس بعد العلاج، إضافة إلى مرطب البشرة حسب توصية الطبيب. يتحوّل الإحمرار إلى إسمرار ويزول تدريجياً بعد مرور أسبوع.

- تشير الدراسات السريرية إلى أن العلاج الفعّال يحتاج من 3 إلى 5 جلسات وفترة استراحة من 3 إلى 6 أسابيع بين جلسة وأخرى. يظهر مفعول علاج الفراكشنال ليزر بعد شهرين أو 3 عندما تبدأ البشرة بإنتاج الكولاجين والإيلاستين لاستبدال الأنسجة التالفة وبالتالي للحصول على بشرة جديدة ناعمة الملمس ومثالية.

