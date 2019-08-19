بالفيديو: إليك سعر أصغر حقيبة في العالم

استعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي أصغر حقيبة في العالم، والتي اقتنتها مؤخراً بعد أن اكتشفت أنها أصبحت رائجة بقوة منذ إطلاقها قبل بضعة أشهر ضمن أسابيع الموضة العالمية.

الحقيبة من ماركة Jacquemus، ويصل سعرها إلى 500 دولار أميركي، وهي من مجموعة FW19 LA Collection، حيث اختارت الحقيبة الوردية المعروضة في موقع المصمم العالمي باسم Le petit Chiquito، وهي مصنوعة من الجلد الطبيعي للعجل، ويقل حجمها عن نصف كف اليد.

وعلقت فرح الهادي على الحقيبة ممازحة أنها فعلاً صغيرة جداً ولا يمكن أن تضع بها أياً من أغراضها الأساسية لكنها لطيفة للغاية Cute وتناسب فصل الصيف.