استعيدي حيوية شعرك مع زيت اللوز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 01:41 مساء

تتسبب مستحضرات الشعر الكيميائية ومصففات الشعر في جفاف الشعر وتقصفه وعدم حيويته بالاضافة الى التعرض للشمس ومياه البحر والمسبح في فصل الصيف لذلك نقدم إليك سيروم من مواد طبيعية يعمل على ترميم الشعر وإعادة حيويته تعرفي على مكوناته معنا وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
كبسولات فيتامين (أ)
2 ملعقة زيت اللوز
ماء ساخن

طريقة التحضير
- فرغي 3 كبسولات فيتامين أ في وعاء صغير.
- أضيفي له ملعقتين من زيت اللوز وامزجي المكونات وضعيها في زجاجة بخاخ الشعر.
- ضعي زجاجة البخاخ في وعاء من الماء الساخن لكي يتم تدفئته ثم قومي برش السيروم على شعرك.
- دلكي فروة الرأس والأطراف بالسيروم واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.
- يمكنكِ بعد ذلك استخدام القليل منه على شعرك الجاف بشكل يومي للعناية الدائمة بشعرك.
 

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