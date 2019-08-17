استعيدي حيوية شعرك مع زيت اللوز

تتسبب مستحضرات الشعر الكيميائية ومصففات الشعر في جفاف الشعر وتقصفه وعدم حيويته بالاضافة الى التعرض للشمس ومياه البحر والمسبح في فصل الصيف لذلك نقدم إليك سيروم من مواد طبيعية يعمل على ترميم الشعر وإعادة حيويته تعرفي على مكوناته معنا وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

كبسولات فيتامين (أ)

2 ملعقة زيت اللوز

ماء ساخن