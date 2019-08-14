تعرفِ على طريقة تحضير كرات الاستحمام في المنزل

تعرفِ على طريقة تحضير كرات الاستحمام في المنزل (ارشيفية:انترنت)

تعد كرات الاستحمام وسيلة لعلاج البشرة والجسم، وتتكون من مخلوطات صلبة من عدة مكونات على شكل كرات.

وتتفتت مكونات الكرات لدى تعرضها لرطوبة المياه، لتنشر ألوانًا مبهجة وروائح عطرة متنوعة في الحمام، وتتميز باحتوائها على الزيوت العضوية والأملاح الصحية التي تفيد في ترطيب البشرة وتعزيز نضارتها، وفقا لموقع «24».

ونشرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» طريقة صنع كرات الاستحمام، وهي «مزج بعض من صودا الخبز والملح وحمض الستريك، ونشاء الذرة في وعاء، وأضافة جوز الهند أو زيت الزيتون، ومستخلص الفانيليا أو البرتقال، يمكنك أيضاً إضافة زيت أساسي من اختيارك، اخلطي المكونات السابقة وضعيها في قالب كروي واتركيها لمدة 24 ساعة حتى تجف، في اليوم التالي، قومي بإزالة القوالب عن الكرات واحتفظي بها في حاوية بلاستيكية محكمة الإغلاق».