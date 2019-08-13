إطلالة غريبة تثير جدل جمهور مايا دياب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 01:08 مساء
مايا دياب (الإنترنت)

ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب مؤخرا بإطلالة غير مألوفة، ما أثار الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت مايا من خلال صورة عبر حسابها على تطبيق «إنستغرام» إطلالتها الجديدة، إذ اختارت أن تحمل حقيبتين نسائيتين، وهو أمر غير مألوف لدى النساء، وفق «روسيا اليوم».

وأكملت الفنانة إطلالتها من خلال إكسسوار غريب التصميم عبارة عن قفاز من الجلد.

وعلى الصعيد الفني، تطرح المطربة اللبنانية، الثلاثاء، أحدث أغانيها المصورة عنوان «يابا يابا» على موقع «يوتيوب»، بالتزامن مع عيد الأضحى.

وتعد مايا واحدة من أيقونات الموضة في العالم العربي، وهي مغنية ومقدمة برامج وممثلة وعارضة أزياء، ولدت في العاصمة بيروت العام 1980، وفي 2001 شاركت في برنامج «استديو الفن» ونالت الميدالية الذهبية عن فئة التقديم، قبل أن تنضم إلى فرقة «فور كاتس» في 2002.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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مايا دياب (تويتر)
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