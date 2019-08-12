إطلالات مميزة لمناسبات عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 01:25 مساء

تسعى كل امرأة للتألّق بأبهى الإطلالات وأجملها خلال حضورها المناسبات التي تتزامن مع عيد الأضحى.

لا تتردّدي في انتقاء أجمل التصاميم التي تعكس ستايلكِ العصريّ والأجواء الشرقيّة المميّزة، حسب نصيحة «جمالك».

إذ كنتِ تبحثين عن تصاميم تتماشى مع إطلالاتك الكاجوال، يمكنكِ أن تختاري حلة والتألّق بها في مناسبات عيد الأضحى. للوك أنثوي وعصري في الوقت عينه، الجئي إلى الحلة المؤلّفة من سروال ذي قصّة تتّسع من الأعلى حتّى الأسفل. ولا تتردّدي في اعتماد الفساتين المناسبة مثل التصميم الذي يتميّز بقماشه المزخرف. كما يمكنكِ اختيار تصميم مطبّع برسومات الأزهار المنعشة. ويمكنكِ تنسيق تنّورة مع قميص والتميّز بإطلالة مرحة ومنعشة في الوقت عينه.

وإن كنتِ تبحثين عن تصاميم تحاكي السهرات في عيد الاضحى وتريدين التألّق بإطلالة منمّقة، وإذا كنتِ من بين السيدات المحجبات وتبحثين عن تصاميم تجمع ما بين التحفّظ، الرقي والعصرية في الوقت عينه، إليكِ فستان يتميّز بياقته العالية والمزيّن بالحبيبات اللامعة. كذلك، يمكنكِ أن ترتدي فستان على شكل كاب والمزيّن بالزخرفات عند منطقة الأكتاف. كما يمكنكِ أن تختاري الفستان المزيّن بالحبيبات البرّاقة، سيمنحكِ حتماً إطلالة ساحرة ويجعلكِ نجمة سهرات عيد الأضحى.

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