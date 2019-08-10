تمتعي ببشرة مشرقة في العيد مع هذه المكونات

مع حلول الاعياد تسعى السيدات للظهور ببشرة نضرة وصورة انيقة دوما، لذلك نقدم اليك بعض الاقنعة المنزلية من مكونات طبيعية للحصول على بشرة ناصعة.

تعرفي على المكونات معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

الملح الحجري لإزالة الخلايا الميتة

- ضعي القليل من الملح الحجري على قطعة قماش مبلله بالماء الدافئ، من ثم افركيها على وجهك برفق. من ثم أضيفي الكريم المرطب على بشرتك.

ماء الورد لبشرة مشرقة

- ضعي ماء الورد في الثلاجة، نظفي وجهك بزيت اللوز وامسحيه بالمناديل ثم قومي بغسله بالماء والصابون.

امسحي بقطنة مبلولة بماء الورد إلى أن يصفى الوجه من الأوساخ.

وقبل النوم قومي بغسل وجهك بماء الورد وضعي على عينيك قطنا مبللا بماء شاي البابونج البارد.