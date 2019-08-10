تمتعي ببشرة مشرقة في العيد مع هذه المكونات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 01:19 مساء

مع حلول الاعياد تسعى السيدات للظهور ببشرة نضرة وصورة انيقة دوما، لذلك نقدم اليك بعض الاقنعة المنزلية من مكونات طبيعية للحصول على بشرة ناصعة.
تعرفي على المكونات معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

الملح الحجري لإزالة الخلايا الميتة
- ضعي القليل من الملح الحجري على قطعة قماش مبلله بالماء الدافئ، من ثم افركيها على وجهك برفق. من ثم أضيفي الكريم المرطب على بشرتك.

ماء الورد لبشرة مشرقة
- ضعي ماء الورد في الثلاجة، نظفي وجهك بزيت اللوز وامسحيه بالمناديل ثم قومي بغسله بالماء والصابون.
امسحي بقطنة مبلولة بماء الورد إلى أن يصفى الوجه من الأوساخ.
وقبل النوم قومي بغسل وجهك بماء الورد وضعي على عينيك قطنا مبللا بماء شاي البابونج البارد.

زيت الورد البشرة وإزالة حب الشباب
- ضعي مغلي الخس على الوجه الى أن يجف ثم قومي بمسح الوجه بقطنة مبللة من زيت الورد، وكرري العملية بشكل يومي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. الأمير محمد السنوسي: الليبيون لن يرضوا إلاّ بحكم ...
ليبيا
الختالي: الموانئ الليبية استقبلت 350 ألف رأس غنم خالية من الأمراض
ليبيا
ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي بسبها.. جشع التجار أم ظروف قهرية؟
ليبيا
الأمم المتحدة: تغيـر المناخ يهدد حياة 500 مليون شخص
دولى
«جريدة الوسط»: قصف مرزق يعيد فتح الصراع «الاجتماعي» في الجنوب
ليبيا
«الخروف السياحي» يسرق فرحة العيد من بيوت الليبيين
ليبيا
اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»
ليبيا
أغلى لاعب في العالم يقترب من مدريد ويبتعد عن برشلونة
رياضة عالمية
في جريدة الوسط: قصف مرزق يعيد فتح الصراع في الجنوب و10 معوقات تعرقل انتخابات ...
ليبيا
«عدل الوفاق» تنعى مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد «اغتياله» من قبل مجهولين
ليبيا
البعثة الأممية تدعو كل الأطراف لتقديم «موافقة مكتوبة» قبل منتصف ليل الجمعة على ...
ليبيا
الفنان حسن البيجو يقدم أغنية «في مولى الخدود» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين