5 نصائح لتصفيف الشعر الخفيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 11:32 صباحا
5 نصائح لتصفيف الشعر الخفيف (أرشيفية:انترنت)

تصفيف الشعر ذو البنية الناعمة الخفيفة مهمة صعبة للكثير من النساء، إذ يصعب إجراء الكثير من التعديلات عليه بسبب قوامه الخفيف.

ونقدم لكِ اليوم مجموعة نصائح نشرتها «صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين» و موقع «24» لتصفيف الشعر الخفيف: 

1- تغيير الشامبو
في الكثير من الأحيان يساعد الشامبو المناسب على تغذية الشعر وزيادة كثافته، لذا اسألي طبيبك عن نوع الشامبو المناسب لشعرك.

2- استخدام ملطف الشعر بالطريقة الصحيحة
إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر صحي، ما عليك إلا وضع ملطف الشعر «كونديشنر» على أطراف الشعر، وليس على جذوره، يمكنك أيضًا استخدام الأمصال المغذية، بعد غسل شعرك لتجنب تشابكه.

3- تجفيف الشعر جيدًا
بعد غسل شعرك، استخدمي مجفف الشعر واقلبي شعرك لتجفيف المناطق الداخلية منه، فهذا يسهل عملية تسريحه، استخدمي فرشاة مستديرة لأنها تساعد على إزالة التشابك بسهولة.

4- استخدام لفافات الشعر
إن كان لديك الوقت الكافي، يمكنك استخدام لفافات الشعر بعد تجفيفه، لمدة 20 دقيقة للحصول على خصال شعر مصففة بطريقة جميلة.

5- استخدام الشامبو الجاف
يساعد الشامبو الجاف على إعطاء حجم إضافي لشعرك ويمتص الزيوت الزائدة.

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