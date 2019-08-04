ما هو تاتو الشفايف الموقت وما أضراره؟

يعد تاتو الشفايف الموقت نسخة مبسطة من تاتو الشفايف الدائم دون أضراره يعزز جمال شفاهكِ بشكل طبيعي جدًّا. ويتم من خلال وخز صبغات طبيعية في الشفاه على طريقة الـ«Microblading»، تجعل لونها متوهجًا مالاً إلى الوردي.

هو ليس وشمًا للشفاه، بل صبغة خفيفة اللون تذهب مع مرور الوقت تتم هذه العملية لدى متخصصين، إذ يحرصون على استخدام تدرج يتناسب مع لون بشرتكِ. تستغرق إتمام تقنية تاتو الشفايف الموقت نحو الساعة والنصف، إذ يتم تحضير الشفاه من خلال تطبيق الكريم المخدر عليها قبل وخز اللون فيها. في البداية ستلاحظين أن الصبغة قوية، لكنها تثبت بعد مرور 5 أيام لتمنح شفاهكِ توهج طبيعي جدًّا وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

كم يدوم تاتو الشفايف الموقت؟

- يدوم تاتو الشفايف الموقت نحو السنة ونصف أو سنتين من بعدها وفي حال رغبتِ في استرجاع اللون يمكنكِ بكل بساطة التوجه مجددًا للقيام بنفس العملية.

من النصائح التي يمكن اعتمادها لجعل التاتو يدوم طويلاً هو الابتعاد عن المقشرات الحادة للشفاه بل تنظيفها بواسطة فرشاة الأسنان للتخلّص من الجلد الميت بخفّة.

- وفي حال شعرتِ بعد 5 أيام من لجوئكِ إلى تاتو الشفايف الموقت، أن اللون خفيف يمكنكِ أن تستعيني بالصبغة مرة أخرى لجعل اللون بارز أكثر وذلك بعد فترة يحددها المتخصص.

هل من مضاعفات بعد إجراء تاتو الشفايف الموقت؟

- إن تقنية تاتو الشفايف الموقت هي بسيطة ولا ينتج عنها أي مخاطر مذكورة لكن من المهم أن تتبعي بعض الخطوات الوقائية التي يقدمها لكِ المتخصصون، قبل إجراء التاتو بنحو 24 ساعة ومنها الابتعاد عن تناول أي أطعمة أو أدوية تحتوي على:

الأسبيرين

النياسين

الكافيين

زيت السمك

الفيتامين E

- كذلك، لا بد لكِ من التوقف عن استعمال أي كريمات تحتوي على الريتينول أو أي مكوّنات مضادة لالتهابات حب الشباب قبل نحو شهر من إجراء تاتو شفايف موقت.

