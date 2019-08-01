«ريبوك» تستحدث قسما للابتكارات برئاسة جان ريموند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 01:07 مساء
إعلان لشركة «ريبوك» في تايمز سكوير (أ ف ب)

سيكون المصمم الهاييتي الأميركي الشهير كيربي جان ريموند رئيس قسم مستحدث في «ريبوك» مخصص للابتكار والاتجاهات الجديدة، إذ تسعى شركة الملابس والأحذية الرياضية هذه إلى إحياء علامتها التجارية.

وأعلنت علامة «بير موس» التي أسسها جان ريموند في بيان أن هذا المصمم الذي أضاءت أعماله على وحشية الشرطة ضد الأميركيين السود سيكون مديرًا فنيًا لقسم «ريبوك ستاديز» الجديد، وفق «فرانس برس».

ولمع اسم جان ريموند واكتسب شهرة خلال أسبوع الموضة في نيويورك في أواخر العام 2015 عندما استلهم مجموعة «بير موس» لربيع 2016 من حركة «بلاك لايفز ماتر» التي تقوم بحملات ضد العنصرية حيال السود.

ويعتبر أحد أفضل مصممي الأزياء في جيله وتتميز تصميماته بالإشارات إلى الثقافة الأميركية السوداء ودور مجتمع السود في تاريخ الولايات المتحدة.

وتعاونت «ريبوك» وهي شركة بريطانية فرعية تابعة لشركة «أديداس» الألمانية مع العديد من المصممين البارزين على مر السنين أبرزهم فيكتوريا بيكهام وديمنا غفاساليا وحاليًا تتعاون مع بالنسياغا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
كاركاتير خيري - ورطة سلامة!
كاريكاتير
كاركاتير حليم - «تحجير» الديمقراطية!
كاريكاتير
تصريحات عنصرية للرئيس الأميركي الأسبق ريغان ضد الأفارقة عبر مكالمة مسجلة
دولى
محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 17 أغسطس بتهم الفساد
عربى
«داخلية الوفاق» تصف ما ورد في إحاطة سلامة بـ«معلومات غير صحيحة»
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية تتحدث عن رواية مغايرة حول هبوط طائرة «إل 39» الليبية في تونس
ليبيا
مع خفض رسم بيع النقد إلى 163%.. كم يبلغ سعر العملات الدولية اليوم؟
ليبيا
صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب
منوعات
«يونيسيف»: حرمان 1300 طالب من التعليم بعد «قصف مدرسة أبي الأشهر»
ليبيا
ما هي دواعي «المصلحة العامة» من تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي؟
ليبيا
مجلة أميركية: الصين تسعى لتجديد عقودها مع ليبيا ضمن استراتيجية ملء الفراغ ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب لتوقف محرك سيارتك فجأة