«ريبوك» تستحدث قسما للابتكارات برئاسة جان ريموند

إعلان لشركة «ريبوك» في تايمز سكوير (أ ف ب)

سيكون المصمم الهاييتي الأميركي الشهير كيربي جان ريموند رئيس قسم مستحدث في «ريبوك» مخصص للابتكار والاتجاهات الجديدة، إذ تسعى شركة الملابس والأحذية الرياضية هذه إلى إحياء علامتها التجارية.

وأعلنت علامة «بير موس» التي أسسها جان ريموند في بيان أن هذا المصمم الذي أضاءت أعماله على وحشية الشرطة ضد الأميركيين السود سيكون مديرًا فنيًا لقسم «ريبوك ستاديز» الجديد، وفق «فرانس برس».

ولمع اسم جان ريموند واكتسب شهرة خلال أسبوع الموضة في نيويورك في أواخر العام 2015 عندما استلهم مجموعة «بير موس» لربيع 2016 من حركة «بلاك لايفز ماتر» التي تقوم بحملات ضد العنصرية حيال السود.

ويعتبر أحد أفضل مصممي الأزياء في جيله وتتميز تصميماته بالإشارات إلى الثقافة الأميركية السوداء ودور مجتمع السود في تاريخ الولايات المتحدة.

وتعاونت «ريبوك» وهي شركة بريطانية فرعية تابعة لشركة «أديداس» الألمانية مع العديد من المصممين البارزين على مر السنين أبرزهم فيكتوريا بيكهام وديمنا غفاساليا وحاليًا تتعاون مع بالنسياغا.