خلطات طبيعية للتخلص من جفاف القدمين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 09:40 صباحا

تعانين من جفاف وتشقّقات كعب قدميكِ وتعد مشكلة كبيرة تحرجك في اكتمال اناقتك وجمالك نقدم اليكي اليوم خلطات طبيعية تساعدكِ على إزالة الجلد الميت لتعيدي جمال بشرة قدميكِ خلال دقائق تعرفي على مكوناتها وطريقة تطبيقها معنا و طبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع "جمالك".

الأسبرين
- امزجي 5 حبّات من الأسبرين المطحونة داخل وعاء مع 5 ملاعق صغيرة من المياه وعصير الحامض. طبّقي هذه الخلطة على قدميكِ خصوصاً في المناطق الأكثر جفافاً وتشقّقاً، بعدها لفّي قدميكِ بقطعة قماش دافئة لمدّة 10 دقائق، وتخلّصي من الجلد الميّت بواسطة حجر الخفّاف، ثم اغسليهما بالمياه الفاترة. يعمل الأسبرين كمقشّر ويزيل خلايا الجلد الميّتة والجافّة من كعب القدمين، كونه يحتوي على حمض الصفاف. أمّا الليمون فهو غنيّ بالأحماض الطبيعيّة التي تعزّز تغلغل حمض الصفاف داخل الخلايا، ممّا يسرّع عملية إزالة الرواسب من أوساخ وجلد ميّت.

الجيلاتين
- امزجي ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين مع المياه، حتّى يصبح المزيج كالكريمة. ادهني هذا الخليط على قدميكِ، اتركيه لمدّة 15 دقيقة واغسليه بالمياه الباردة، ثمّ طبّقي الكريم المرطّب. هذه الطريقة لن تساعدكِ على التخلّص من الجلد الميّت فحسب، بل ستبيّض بشرة قدميكِ أيضاً.

الحليب
- احضّري 3 أكواب من بودرة الحليب وحفنة من بيكربونات الصوديوم. سخّني الحليب في القدر على نارٍ هادئة وقبل أن يغلي أطفئي النار ودعيه يبرد. بعد ذلك، اسكبيه في وعاء وانقعي قدميكِ فيه لمدّة 5 دقائق. الآن ابدئي برشّ بيكربونات الصودا ودلّكي قدميكِ جيّداً لمدّة دقيقتين. استخدمي حجر الخفّاف للتخلّص من الخلايا الميّتة عند كعب القدم. عند الانتهاء، اتركي قدميكِ منقوعتين لمدّة 5 دقائق إضافيّة. النتيجة؟ قدمان أكثر بياضاً وإشراقة لأنّ هذا المزيج يتغلغل في البشرة وينظّفها من الأعماق، يرطّبها ويخلّصها من كلّ التشقّقات. هو أيضاً يحارب ظهور علامات الشيخوخة من خلال احتواء الحليب على المعادن والفيتامين E.

خلّ التفاح
- يحتوي هذا المكوّن على خصائص حمضية تساعد في إزالة الجلد الميت والحصول على قدمين ناعمتين. إضافة إلى ذلك، يحتوي الخلّ على عناصر مضادة للجراثيم التي تساهم في الحدّ من التهابات والقضاء على رائحة القدم الكريهة. انقعي قدميكِ بمياه دافئة مع ملعقة من خلّ التفاح لمدّة 20 دقيقة. كرّري هذه الطريقة مرّتين في الأسبوع حتّى تتخلّصين من كلّ الخلايا الميّتة والتشّققات.
 

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