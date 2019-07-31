الأميرة هيا بنت الحسين تخطف الأنظار بعد غياب

تتميز الأميرة هيا بنت الحسين دائمًا بأناقتها واختياراتها الراقية الملكية، وخطفت الأنظار في أحدث ظهور لها في أولى جلسات الاستماع الخاصة بوصاية أولادها في بريطانيا وأصبحت أناقتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اختارت الأميرة هيا فستاناً أبيض من Roksanda، بتصميم بسيط وأنيق ولون هادئ مع إضافة حزام باللون البيج وحقيبة وحذاءٍ باللون البيج أيضاً، ليكون خيارها لهذا اللون بالتحديد مناسبًا تماماً مع الأبيض.

و تركت الأميرة هيا شعرها منسدلاً بطريقة عفوية، في حين أن مكياجها كان ناعماً للغاية لدرجة أنه بدا مكياج لامكياج.

شاهدي معنا صورها لتستوحي منها الإطلالة المناسبة لك.

