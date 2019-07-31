فنزويلا تختار ملكة جمال دون مواصفات قياسية

صورة ملتقطة في 13 يونيو 2019 - كراكاس للمشاركات في مسابقة ملكة جمال فنزويلا (أ ف ب)

للمرة الأولى في تاريخ الحدث، لن تُعمَم في مسابقة ملكة جمال فنزويلا، التي تقام الخميس في كراكاس، المواصفات القياسية للمتسابقات البالغ عددهن 24.

وأعلنت الإدارة أن هدف القرار هو «كسر القوالب النمطية الأنثوية»، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس».

وقالت غابرييلا إسلر مديرة التواصل في هذه المسابقة التي تمخّض عنها سبع من ملكات جمال الكون وستّ من ملكات جمال العالم إن: «جمال المرأة لا يقاس بمواصفاتها القياسية 90-60-90 ... بل يقيم بحسب موهبتها».

وكان مقدمو الحدث يكشفون للجمهور في النسخات السابقة المواصفات القياسية للمتسابقات، اللواتي كن في أغلب الأحيان يلجأن إلى الجراحة التجميلية وحميات غذائية صارمة جدا، لبلوغ المقاسات المثلى المتعارف عليها لعارضات الأزياء، أي 90 سنتيمترا لمحيط الصدر و60 سنتيمترا لمحيط الخصر و90 سنتيمترا لمحيط الوركين.

وأوضحت إسلر أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي خلال الحدث، وهي ظاهرة سائدة في البلد، ما من حل بديل.

تتخبّط فنزويلا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم في البلد بـ1370000 % لسنة 2018 و10000000% لسنة 2019.