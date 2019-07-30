تونر طبيعي لغلق مسام البشرة الواسعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 03:46 مساء

التونر من أهم المستحضرات للحفاظ على جمال البشرة والعناية بها واعادة الرطوبة و النعومة لها كما أنه يخلّص بشرتك من الجلد الميت وبقايا المكياج بعد الغسل، ويحافظ على توزان حموضة البشرة ويغلق المسام الواسعة لذلك نقدم اليك طريقة تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية تعمل على العناية بجمالك.

المكونات
ملعقتان من النعناع المجفف الذي يمنح النعناع البشرة الراحة والاسترخاء من خلال ترطيبها بشكل مكثف
ملعقتان من البابونج المجفف الذي يساهم في تفتيح البشرة وتنقيتها من كل الأوساخ والرواسب المتراكمة ويحارب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.
4 أكواب من الماء

طريقة التحضير
- ضعي المكونات في وعاء على النار حتى الغليان لمدة 10 دقائق واتركي الخليط لمدة 5 دقائق مغطى، ثم صفي الخليط وضعيه في زجاجة محفوظة في الثلاجة واستخدميه يومياً لغلق المسام الواسعة واعادة نضارة البشرة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب