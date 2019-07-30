تونر طبيعي لغلق مسام البشرة الواسعة

التونر من أهم المستحضرات للحفاظ على جمال البشرة والعناية بها واعادة الرطوبة و النعومة لها كما أنه يخلّص بشرتك من الجلد الميت وبقايا المكياج بعد الغسل، ويحافظ على توزان حموضة البشرة ويغلق المسام الواسعة لذلك نقدم اليك طريقة تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية تعمل على العناية بجمالك.

المكونات

ملعقتان من النعناع المجفف الذي يمنح النعناع البشرة الراحة والاسترخاء من خلال ترطيبها بشكل مكثف

ملعقتان من البابونج المجفف الذي يساهم في تفتيح البشرة وتنقيتها من كل الأوساخ والرواسب المتراكمة ويحارب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

4 أكواب من الماء