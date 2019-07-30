تخلصي من الشفاه الجافة بهذه الطرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 12:45 مساء

يعد جفاف الشفاه من أكثر المشكلات التي تزعج السيدات كما أنها تعطي شكلاً غير مريح وغير جذّاب للشفاه؛ لذا يجب عليكِ حواء أن تحرصي دومًا على تقشير شفتيكِ لإزالة الجلد الميت.

إليكِ ثلاثة أقنعة طبيعية لتقشير الشفاه يمكنكِ تطبيق واحد منها في المنزل بكل سهولة للتمتع بمظهر رائع وجذّاب وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

قناع العسل:
العسل من المنتجات الطبيعية التي تتمتع بفوائد كثيرة، ومنها تقشير الشفاه، قومي بمزج ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من زيت الزيتون ثم ضعي الخليط على شفتيكِ بعد أن يصبح عجينة ناعمة واتركيه بضع دقائق ثم أفركي شفتيكِ بلطف لإزالة الجلد الميت، واغسليهما بالماء وبعد ذلك طبقي زيت الزيتون لترطيب الشفاه.

قناع السكر:
واحدة من أفضل الوسائل التي تساعدكِ في الحصول على شفاه مثالية، اخلطي كمية صغيرة من السكر الخشن مع بضع قطرات من الماء ثم طبقي الخليط على الشفتين وافركيمها بلطف وبعد ذلك اغسليمها بالماء الفاتر وضعي زيت الزيتون أو الفازلين للترطيب.

قناع السكر والملح:
يمكنكِ التمتع بشفاه أكثر صحة ونضارة من خلال تقشيرها بمزيج من السكر الأبيض والملح والفازلين، ضعي الخليط على شفتيكِ وافركيهما بلطف للتخلص من الجلد الميت، ثم اغسليهما بالماء وستلاحظين أنها أصبحت لينة وسلسة، واحرصي على استخدام هذا القناع مرتين أو ثلاثًا أسبوعيًّا إذا لاحظتِ أن شفتيكِ تميلان إلى الجفاف الشديد.
 

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