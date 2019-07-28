فوائد مذهلة لـ«ملح البحر الميت» على الشعر والبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 01:26 مساء
فوائد عديدة لملح البحر الميت على البشرة والشعر (الإنترنت)

ينصحك خبراء التجميل بإدخال ملح البحر الميت إلى قائمة المنتجات والمستحضرات، التي تعتمدين عليها لإبراز جمالكِ والحفاظ على بشرتكِ.

والسر يكمن في أن هذا المكون بالتحديد يحمل منافع عدة على البشرة والشعر كونه يحتوي على نسبة عالية من المعادن الطبيعية، حسب «جمالك».

ولهذا أدخلت العديد من العلامات التجارية المعروفة ملح البحر الميت ضمن تركيبة مستحضراتها حتى تستفيدي من خصائصه.

فوائده على البشرة
يعمل كمقشر طبيعي، فيزيل الجلد الميت لينقّي البشرة من العمق.
يرطب البشرة.
ينظف البشرة.
يقي ويحد من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

فوائده على الشعر
يزيل القشرة.
ينظّف الشعر من العمق.
يمنح الشعر لمعانًا لا مثيل له.
يغذي الشعر ويقويه.
يزيد من كثاقة الشعر.

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