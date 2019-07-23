طريقة إزالة الطلاء الجل في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 03:48 مساء

لا غنى لنا عن الطلاء بمختلف ألوانه وأساليبه وأنواعه في كل إطلالاتنا، لكننا قد نفضل الطلاء أو المانكير الجل عن غيره من الأنواع الأخرى نظرًا إلى الشكل الملفت الذي يمنحه للأظافر، لكن بدلًا عن أن نذهب إلى صالون التجميل كي نتخلص من المناكير الجل بأسعار قد تكون مرتفعة بعض الشيء، سنتعرف على طريقة إزالة المناكير الجل في المنزل.

ما هو المناكير الجل
يأتي المناكير الجل متوافرًا بالعديد والعديد من الألوان اللامحدودة ليناسب كل الأذواق، قوامه ناعم وسلس جدًّا، الأمر الذي يجعله سهل التطبيق، حيث إنه لا يتكتل على الأظافر أثناء وضعه مثل المناكير العادي، كما أنه يجف بشكل سريع جدًّا في غضون 30 ثانية، وما يميز المناكير الجل هو أنه يدوم لمدة أسبوعين أو أكثر دون أن يفسد مظهره، بل على العكس يكون شكل الأظافر طبيعيًّا وغير متشقق.

كيفية إزالة المناكير الجل في المنزل
- بواسطة المبرد الخشبي، قومي ببرد سطح أظافركِ اللامع الذي يغطيه المناكير الجل، وبعد أن تزيلي الطبقة اللامعة كاملة وتصلي إلى منطقة جافة، ابعدي المبرد تمامًا حتى لا تؤذي أظافركِ الأصلية.
- ضعي كمية مناسبة من الأسيتون على قطعة من القطن، بعدها طبقي القطنة على أظفوركِ، ولفي المنطقة باستخدام الشريط اللاصق حتى تثبت القطنة تمامًا على الأظفور.
- بعد مرور 15 دقيقة، أزيلي القطن، وقومي بتنظيف المنطقة المحيطة بالأظفور بواسطة القطعة الخشبية المخصصة لإزالة اللحم المحيط بالأظفور، وأزيلي زوائد المناكير الموجودة، وفي حال كان المناكير الجل لا يزال على أظافركِ، قومي بتكرار عملية القطنة المبلل بالأسيتون، وبعد مرور 7 دقائق أزيليها.
- بعد أن تزيلي كل المناكير عن أظافركِ، قومي بغسل يديكِ جيدًا بالماء والصابون، جففيها جيدًا، بعدها قومي بتطبيق أي نوع ترغبين به من الزيت المرطب على المنطقة المحيطة بالأظفور حتى لا تجف بسبب الأسيتون.

هذا المحتوى من «ليالينا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة وخناقة مصرية دفاعًا عنه
رياضة محلية
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
ماكرون يكرر طلبه «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين»
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
خبيران روسيان يعلقان على اعتقال روسيين في طرابلس
ليبيا
«عدل الوفاق»: طريقان لإلغاء قرار الإفراج الصحي عن المحمودي
ليبيا
لندن تنشر 250 عسكرياً لحفظ السلام العام المقبل في مالي
دولى
إيران تعليقًا على إعدامات التجسس: وقعوا في «فخ التأشيرة الأميركية»
دولى
وزير «تعليم الوفاق»: تراجع مرتبة الجامعات الليبية عالميًّا «غير منطقي»
ليبيا
سالفيني: فرنسا وألمانيا لا يمكنهما تحديد سياسات الهجرة الأوروبية منفردتين
دولى
باشاغا يكشف لـ«بوابة الوسط» مشروع تعديلات قانون «هيئة» الشرطة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفلة بثلاثة رؤوس في الهند