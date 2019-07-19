بالفيديو : الخميرة لفرد الشعر

نقدم لكِ طريقة لفرد الشعر في المنزل عن طريق استخدام الحليب الزبادي والخميرة الفورية التي تعمل على ترطيب الشعر وفردهـ تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».