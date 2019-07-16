خطوات لمكافحة جفاف الأظافر صيفًا

يحمل الصيف معه مشاكل جمالية عديدة، من بينها جفاف الأظافر، وهو أمر شائع جدًا في صفوف النساء وذلك لعدةّ عوامل.

وأهم هذه العوامل تعريض الأظافر للكلور، وضع المناكير باستمرار وطبعًا التعرض لأشعة الشمس القوية، وفق «جمالك».

من هنا، لا بد لكِ من اللجوء إلى خطوات تساعدكِ على محاربة جفاف أظافركِ والمحافظة على رطوبتها طوال الصيف.

إشارات تنذركِ بجفاف الأظافر:

ظهور قشرة إضافية على الظفر من الأعلى

تكسر الأظافر باستمرار

ظهور خطوط عامودية رفيعة يميل لونها إلى الأبيض

تقشر المناكير بسرعة

ظهور اللحم الميت حول الظفر

خطوات تخلصك من جفاف الأظافر

الجئي إلى كريمات مرطبة لليدين غنيّة بمستخلص الزيوت والفيتامينات أهمها الفيتامين E. دلكي بها أظافر اليدين والقدمين بدقة بعد الاستحمام في الصباح والمساء بشكل روتيني.

طبقي زيوت مرطبة خاصة بالأظافر قبل وضع المناكير. اختاري تلكِ الغنية بمكونات طبيعية مثل الأعشاب، الزهور، مستخلض الفواكهة وغيرها. إليكِ في ما يلي 3 منتجات زيوت مرطبة للأظافر لتختاري منها ما ينابسكِ.

احرصي على عدم تعريض الأظافر للمناكير ومزيل الطلاء لمدّة أسبوعين على الأقل. هذه الخطوة ستحمي أظافركِ من امتصاص المكونات الكيميائية التي تسبب بتكسرها وجفافها.

الجئي إلى القفازات عند الجلي أو تنظيف المنزل. هذا الأمر عليكِ اتباعه في كل أيام السنة ولا خلال فصل الصيف فقط. إن المكونات المصنعة والكيميائية التي تحتوي عليها هذه المنظفات، تؤدي إلى تكسر الأظافر، جفافها واصفرارها.

ابتعدي عن الجل المطهر لليدين الذي يحتوي على الكحول. هذه المادة من شأنها أن تمنع الأظافر من إنتاج الزيوت الطبيعية وتحد من نمو الخلايا. لذلك، استبدليها بالصابونة الطبيعية أو الغسول الخالي من مكونات مطهرة حادة.

الجئي إلى قناع شمع البرافين الذي يعيد الرطوبة إلى الأظافر مرتين في الشهر. ذوبي مكعبات الشمع، امزجيها مع بعض الزيوت واغسمي يديكِ ورجليكِ بها لمدة 10 دقائق. من بعدها، اغسلي قشرة شمع البرافين عن الأظافر بواسطة المياه الفاترة.

تناولي مأكولات غنية بالبيوتين تؤمن الرطوبة واللمعان لأظافركِ وتمنعها من التكسر. من بين هذه الأطعمة، الجئي إلى الأفوكادو، البيض، الحبوب الكاملة، القرنبيط وغيرها. كما يمكنكِ تناول مكملات البيوتين لنتيجة فعّالة أكثر.