خلطة سحرية للتخلص من البقع الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 12:11 مساء

مع التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف يعاني الكثير من السيدات من مشكلة تكون البقع الداكنة، لذلك نُقدم إليكِ قناعًا من مواد طبيعية يعمل على تنقية البشرة من البقع الداكنة والعناية بها، تعرَّفي على المكونات وطريقة التطبيق معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات وطريقة التطبيق:
اخلطي ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون، ثم أضيفي الحليب البارد وملعقة كبيرة من مسحوق الشوكولاتة، حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة. ضعيها على بشرتكِ واتركيها لمدة 20 دقيقة، واشطفي بالماء البارد وكرري هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

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