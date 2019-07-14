خلطة سحرية للتخلص من البقع الداكنة

مع التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف يعاني الكثير من السيدات من مشكلة تكون البقع الداكنة، لذلك نُقدم إليكِ قناعًا من مواد طبيعية يعمل على تنقية البشرة من البقع الداكنة والعناية بها، تعرَّفي على المكونات وطريقة التطبيق معنا وفقًا لموقع «أنوثة».