تعرف على فوائد حمــامات الطين

تعرف على فوائد حمــامات الطين (ارشيفية:انترنت)

صرح رئيس الرابطة الألمانية للأندية الصحية لوتس هيرتل إن لحمامات الطين فوائد صحية عدة، إذ تساعد في علاج الأمراض، وتخفف الألم، وتساعد علي الاسترخاء.

وأوضح هيرتل أن حمامات الطين تمتاز بتأثير حراري كبير يزيد عن 40 درجة مئوية، ولكنه لطيف على الجسم، مشيرًا إلى أن تأثير الحرارة يساعد في علاج الأمراض الجلدية، وأمراض العظام، مثل التهاب مفصل الركبة، والتهاب مفاصل الأصابع، وآلام الأعصاب، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار هيرتل إلى أن حمامات الطين تتوفر في المنتجعات العلاجية، وفي صورة عبوات للاستعمال في البيوت.