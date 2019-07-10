تجميل الوجه بالخيوط.. وفوائدها وأضرارها

شد الوجه بالخيوط من أنواع التجميل الحديثة التي انتشرت بشكل كبير أخيرًا، حيث سنلقي الضوء على تجميل الوجه بالخيوط: أنواعها ونتائج الخضوع لها من خلال هذا التقرير.

ما هي عملية تجميل الوجه بالخيوط

تستهدف عملية شد الوجه بالخيوط بعض المناطق كالرقبة، والخدين، وأسفل الفم والحاجبين، وتقوم على شد المناطق المطلوبة دون اللجوء إلى عمليات شد الوجه الجراحية، حيث يتم تخدير المريض باستخدام المخدر الموضعي، حيث تأخذ العملية حوالي ساعة من الوقت.

تدوم الخيوط حسب نوعيتها وشكلها، فمنها ما هو دائم يدوم أكثر من 5 سنوات، ومنها ما هو موقت يدوم سنة أو سنتين.

أنواع خيوط شد الوجه

شد الوجه بالخيوط الذهبية

- يعتبر هذا النوع من أشهر أنواع الخيوط المستخدمة لشد الوجه، حيث انتشر وبشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة، فهذه الخيوط تعمل على إنتاج الألياف ومادة الكولاجين مما يسمح بناء أنسجة جديدة وزيادة سمك البشرة، وبالتالي التخلص من التجاعيد. وتعتبر الخيوط الذهبية خيوط مؤقتة تدوم حوالي سنة ونصف.

شد الوجه بخيوط الأبتوس

- تعتبر من أكثر أنواع الخيوط أمانًا، حيث أنها تأخذ شكل الريشة عند وضعه داخل الجلد.

شد الوجه بخيوط الكوج

- تعتبر من أنواع الخيوط المميزة جدًا، حيث إنها تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة، وبالتالي جعل البشرة أكثر شبابًا، ونتائجها تظهر بسرعة وتدوم سنتين، وحتى بعد مرور العامين لا تعود البشرة إلى الحالة التي كانت عليها قبل استعمال الخيوط، بل تتحسن.

شد الوجه بخيوط المونو

- يستخدم هذا النوع من الخيوط لأغراض طبية، ولكن يمكن استخدامها لإجراء عمليات شد الوجه والذقن.

شد الوجه بالخيوط المعقودة

- تحتوي هذه الخيوط على عقد صغيرة، وتعتبر من أفضل أنواع الخيوط للبشرة الحساسة.

شد الوجه بخيوط البولي بروبلين الشفافة

- هذه الخيوط مكونة من البولي بروبلين الشفافة، وهي خيوط غير قابلة للامتصاص وتمتاز بأنها آمنة تمامًا على الجسم، ويتم وضعها على الخطوط وإدخالها من خلال شقوق صغيرة فوق خط الشعر حتى لا تكون ظاهرة.

متى يجب القيام بعملية شد الوجه بالخيوط؟

- أفضل سن لإجراء عملية شد الوجه بالخيوط ما بين الـ30 إلى الـ50 عامًا، حيث إنه بعد سن الـ50 لا تظهر النتائج بشكل فعّال على البشرة، وذلك لأن البشرة تكون مرهلة بشكل كبير.

وتستخدم تقنية شد الوجه بالخيوط للتجاعيد الخفيفة والمتوسطة، حيث يستحسن أن يتم تطبيقها في المراحل الأولى من ظهور التجاعيد حتى تظهر نتائج فعّالة.

في حال الإصابة بالأكزيما وسرطان الجلد والذئبة الحمراء لا يجب استخدام تقنية شد الوجه بالخيوط، وكذلك للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وسيولة الدم.

فوائد شد الوجه بالخيوط

- هي عملية غير جراحية ويستخدم فيها التخدير الموضعي وليس الكلي.

- تدوم نتائجها لعدة سنوات.

- لا تشكل خطرًا على البشرة، وتذوب مع مرور الوقت.

- تترك آثارًا إيجابية على البشرة مع مرور الوقت.

- لا تشد الجلد فقط، وإنما تساعد على زيادة سمك الجلد.

- تشد كل أجزاء الوجه والرقبة.

- تكلفتها منخفضة.

أضرار شد الوجه بالخيوط

- يمكن أن تؤدي إلى حدوث تلف في الأعصاب يتسبب في عدم القدر على تحريك جزء معين من الوجه.

- تسبب بظهور ندوب في الجلد.

- في حال قلة خبرة الطبيب، يظهر عدم انتظام في شكل الوجه بحيث تكون جهة مشدودة أكثر من الأخرى.

- أماكن الثقب الجراحي قد تسبب حدوث عدوى بسبب الميكروبات.

- يظهر الخيط على سطح الجلد عند خروجه من أحد الأطراف.

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