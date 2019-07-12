رموش أطول مع زيت اللوز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 08:00 صباحا

نقدم إليك وصفة طبيعية سهلة التطبيق تعمل على إطالة الرموش وتكثيفها في يومين فقط تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
زيت لوز
عسل نحل طبيعي
يوضع الخليط في علبة ماسكرا قديمة وتدهن به الرموش مرتين يوميًا وسوف تلاحظين الفرق مع أول يومين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
آخر سيارة «بيتل» تخرج من مصنعها المكسيكي
سيارات
تحطم قمر صناعي إماراتي «عين الصقر 1» بعد فشل إطلاق صاروخ «فيغا»
علوم وتكنولوجيا
محمود جبريل: المبادرة التي قدمناها ليبية وطنية بامتياز وغسان سلامة وافق عليها
ليبيا
«تويتر» يشدد الرقابة على التغريدات المرتبطة بالدين والكراهية
دولى
شركة الكهرباء تعتذر للمواطنين وتطالبهم بترشيد الاستهلاك
ليبيا
«فرانس برس»: تأكيد فرنسي لوجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية
ليبيا
باريس تعلن أن الصواريخ التي عثر عليها في غريان تعود ملكيتها لفرنسا
ليبيا
مستشار فرنسي: صواريخ «جافلين» كان الغرض منها حماية قوات فرنسية منتشرة في ليبيا
ليبيا
«نيويورك تايمز»: الصواريخ الأميركية المضبوطة في غريان مصدرها فرنسا
ليبيا
هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار تبييض الأسنان بالليزر