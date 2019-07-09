الموز للعناية بشعرك

خلال فصل الصيف يحتاج الشعر لعناية مضاعفة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضة لماء المسبح والبحر، لذا يلزم استخدام العديد من الماسكات والخلطات التي تحتوي على مكونات طبيعية، وذلك حتى تعيد للشعر قوته وترطيبه ولمعانه.

ومن أهم تلك الماسكات هو ماسك الموز للشعر والذي يعتبر من أهم المكونات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات لتمنح الشعر ترطيبًا وتقوية، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم والمعادن والفيتامينات التي تغذي الشعر وتقويه، لذلك نقدم إليكِ مجموعة أقنعة منزلية تعتمد على الموز للعناية بشعرك تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «احكي».

ماسك الموز للشعر الدهني

- يقوم هذا الماسك بإنعاش شعرك والتحكم في إفراز الدهون بفروة رأسك بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها كل من الموز والعسل. لعمل الماسك، تحتاجين إلى ثمرة موز واحدة (ناضجة) وربع ملعقة عسل كبيرة، فيجب أن تقومي بوضع الموز في الخلاط الكهربائي حتى تهرس تمامًا من ثم اخلطيه مع العسل حتى يختلطا تمامًا.

- ضعي الماسك على فروة رأسك وابدئي في التدليك وعمل ماساج لمدة 5 دقائق حتى يصل الخليط لفروة رأسك بأكملها، من ثم اتركيه على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

الموز والزبادي للشعر الجاف

- ماسك الموز والزبادي هو خليط مثالي للشعر الجاف والتالف، حيث يساعد على الترطيب التنعيم ويقلل من الهيشان والنهايات المتقصفة. في الخلاط الكهربائي، ضعي ثمرة موز واحدة ناضجة وأضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي واخلطيها جيدًا حتى يتكون لديك معجون ناعم جدًا. ضعي الخليط على فروة رأسك حتى أطراف الشعر ودلكيه جيدًا، من ثم قومي بلف شعرك باستخدام غطاء الرأس واتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة من ثم أزيليه باستخدام الماء الفاتر وشامبو خالٍ من السلفات. كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا

ماسك الموز والألوفيرا

- يحتوي هذا الماسك على الفيتامينات أ و ب و ج، والتي تساعدك على التخلص من كل الخلايا الميتة المتراكمة بفروة رأسك ويساعد على زيادة طول الشعر ويعالج تساقطه. لعمل هذا الماسك تحتاجين إلى 2 ثمرة موز ناضجة متوسطة الحجم مع نصف كوب من جل الصبار (الألوفيرا) وضعيها في الخلاط الكهربائي أو امزجيها بنفسك ولكن تأكدي من التخلص من تكتلات الموز حتى لا تتعقد داخل الشعر.

- قومي بغسل شعرك جيدًا باستخدام الشامبو من ثم اتركيه حتى يجف تمامًا دون استخدام مجفف الشعر، من ثم قومي بوضع الخليط على فروة الرأس فقط وتأكدي من وصوله لكل منطقة بداخلها. قومي بتغطية شعرك باستخدام غطاء الرأس لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء البارد وشامبو خالٍ من السلفات. كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا.

