فساتين سهرة بتوقيع ليث معلوف

نقدم إليكِ مجموعة فساتين سواريه لصيف 2019 من توقيع المصمم ليث معلوف تجمع بين ألوان مميزة جدًا ورائجة في الوقت نفسه كالأحمر والأزرق الياقوتي والأصفر والأحمر أيضًا، وكلها بتصميمات خلابة لا مثيل لها.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

