نصائح لتطبيق المكياج المضاد للمياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 01:13 مساء

عندما تتعرضين للرطوبة يفسد المكياج بسهولة، لهذا يجب استخدام مستحضرات مضادة للمياه والتعرّق والرطوبة.

إليك بعض النصائح والمستحضرات اللازمة التي ستساعدكِ على تحقيق مكياج لا تشوبه شائبة في فصل الصيف الحار، حسب «جمالك».

انتبهي عند إزالة المكياج المضاد للمياه
إزالة هذا النوع من المكياج يكون صعباً، لذلك اختاري مزيلاً للمكياج بتركيبة لطيفة، مخصصًا لهذا النوع من المكياج، لتتفادي تهيّج البشرة.

لا تطبّقي المستحضرات المقاومة للمياه يوميًا:
المستحضرات المقاومة للمياه هي خالية من المكوّنات المرطّبة، لذا استعيني بها للحفلات والمناسبات الخاصة.

استخدمي مرطّب بشرة خاليًا من الزيوت:
استخدام مرطّب بشرة خاليًا من الزيوت قبل تطبيق المستحضرات المضادّة للمياه، يضمنين لكِ دوام المكياج لوقت أطول.

لا تهملي استخدام البرايمر:
تتميّز بعض المستحضرات المضادة للمياه بتركيبة ثقيلة على البشرة، لهذا السبب عليكِ استخدام البرايمر قبل تطبيقها. هو يعمل على تحضير بشرتكِ وإبقائها مرطّبة لتثبيت المكياج.

تأكدي من تركيبة المستحضر التي لا تسبب لكِ حساسية:
هل تضعين عدسات لاصقة أو تعانين من حساسية العينين؟ انتبهي، فقد تزعجكِ إذًا تركيبة المستحضرات المضادة للمياه.

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