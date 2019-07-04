مخاطر غسيل الشعر يوميًا

مخاطر غسيل الشعر يوميًا (ارشيفية:انترنت)

يلجأ البعض لغسل شعرهم بشكل يومي، وخاصة للأشخاص ذوي الشعر الدهني، لكن الخبراء يحذرون من مخاطر غسيل الشعر يوميًا.

ويقول خبير شركة بانتين الشهيرة للشامبو بارني مارتن «لا ينبغي لأحد أن يغسل شعره بشكل يومي، وحتى لو كان شعرك دهنيًا، يجب الانتظار لبعض الوقت قبل إعادة غسله مرة ثانية»، وفقًا لموقع «24».

وقام مارتن بتصنيف مجموعة من أنواع الشعر، وكم مرة في الأسبوع يجب غسل الشعر في كل نوع، والاستثناء الوحيد في تخطي الغسيل اليومي للشعر هو السباحون.

الشعر الدهني

إذا كان لديك بشرة دهنية، فعلى الأغلب سيكون شعرك كذلك، وعلى الرغم من أن الشعر الدهني يمكن أن يكون مزعجًا، إلا أن الغسيل اليومي يمكن أن يجرده من الزيوت الأساسية التي يحتاجها، وبدلًا عن غسل الشعر بشكل يومي بالشامبو، يفضل غسله يومًا بعد يوم، والاكتفاء بشطفه بالماء في باقي الأيام.

الشعر المجعد الكثيف

الأشخاص المحظوظون بشعر كثيف يفضل أن يغسلوه مرة كل 3 أيام، فالغسيل المتكرر بالماء والشامبو يمكن أن يجفف الشعر ويفقده حيويته ولمعانه، ويمكن استخدام الماء فقط لشطفه في باقي الأيام.